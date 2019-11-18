2019-11-18T14:25:38+03:00
Общество

Ушел из больницы: самарского налоговика, пойманного на взятке, объявили в розыск

Виталий Арефьев самовольно покинул медучреждение и скрылся в неизвестном направлении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Налоговика задержали при получении взятки, а потом отправили с подозрением на эпилептический припадок в больницуНалоговика задержали при получении взятки, а потом отправили с подозрением на эпилептический припадок в больницу
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Самарские правоохранители объявили в федеральный розыск высокопоставленного налоговика Виталия Арефьева, которого подозревают в получении крупной взятки.

- Во время опроса и.о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 стало плохо. Было подозрение на эпилептический припадок. Медики отправили его в больницу. Как только подозреваемому стало лучше, он ушел из медучреждения в неизвестном направлении. В розыск его объявили 15 ноября, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах.

Напомним, Виталия Арефьева задержали с поличным 6 ноября. По версии следствия, в тот день он получил от представителя ООО 300 тысяч рублей. Часть суммы была муляжом. Предположительно, налоговик брал деньги за перерегистрацию фирмы на налоговом учете с территории Тольятти на Москву и за помощь в незаконной смене директора организации на иностранца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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