Ушел из больницы: самарского налоговика, пойманного на взятке, объявили в розыск
Самарские правоохранители объявили в федеральный розыск высокопоставленного налоговика Виталия Арефьева, которого подозревают в получении крупной взятки.
- Во время опроса и.о. начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров № 2 стало плохо. Было подозрение на эпилептический припадок. Медики отправили его в больницу. Как только подозреваемому стало лучше, он ушел из медучреждения в неизвестном направлении. В розыск его объявили 15 ноября, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах.
Напомним, Виталия Арефьева задержали с поличным 6 ноября. По версии следствия, в тот день он получил от представителя ООО 300 тысяч рублей. Часть суммы была муляжом. Предположительно, налоговик брал деньги за перерегистрацию фирмы на налоговом учете с территории Тольятти на Москву и за помощь в незаконной смене директора организации на иностранца.
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ИСТОЧНИК KP.RU