В Самаре обезопасили проблемный перекресток Масленникова — Гая

28 Июль 2020 2020-07-28T09:13:59+03:00

Только в 2019 году на этом перекрестке произошли 3 наезда на пешеходов / Фото: дума Самары

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В Самаре установили светофоры на еще одном проблемном перекрестке. Речь идет о пересечении проспекта Масленникова и улицы Гая, неподалеку от школы № 144, где нередко происходят ДТП. Только в 2019 году там три раза наехали на пешеходов, пострадали 7 человек.

- Не так давно был случай: автомобилистка при повороте сбила на пешеходном переходе бабушку и нескольких наших учеников. Мы с родителями выступили за то, чтобы здесь установили светофоры. Нашу просьбу выполнили, ситуация нормализовалась, - рассказал директор учебного заведения Анатолий Лазарев.

С установкой светофоров на этом перекрестке местным жителям помог председатель гордумы Алексей Дегтев. Данный участок включили в муниципальную программу по повышению БДД и нацпроект «Безопасные и качественные автодороги». Отметим, что в этом году в Самаре уже обезопасили 14 перекрестков и пешеходных переходов.

Напомним, что ранее был установлен «регулировщик» и на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Там тоже часто происходили серьезные аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU