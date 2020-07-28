Предпринимателей Самарской области обучат тонкостям участия в госзакупках

28 Июль 2020 2020-07-28T09:19:04+03:00

В Самаре предпринимателей научат участвовать в госзакупках

Мероприятие будет полезно как начинающим, так и опытным предпринимателям, управляющим компаний, основателям и владельцам бизнеса

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30 июля в 10.00 состоится бесплатный вебинар, посвящённый тонкостям участия в госзакупках во время Covid-19, а также изучению всех изменений, коснувшихся законодательства. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»

Участники программы узнают:

- об изменениях законодательства о закупках

- о мерах поддержки участников закупок, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса:

- обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств

- изменение существенных условий контракта

- списание неустоек (штрафов, пеней)

-как быть и что делать в «чрезвычайной ситуации»

А также смогут задать интересующие вопросы эксперту встречи.

Спикер встречи: Дьяченко Алена Игоревна — руководитель отдела госзаказа компании Ижтендер, эксперт в сфере закупок, юрист-практик по вопросам осуществления закупочной деятельности с 2011 г. Участие в вебинаре бесплатное. Чтобы попасть на мерорпиятие, необходима регистрация по ссылке

Дата: 30 июля 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU