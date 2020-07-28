Предпринимателей Самарской области обучат тонкостям участия в госзакупках
30 июля в 10.00 состоится бесплатный вебинар, посвящённый тонкостям участия в госзакупках во время Covid-19, а также изучению всех изменений, коснувшихся законодательства. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
Участники программы узнают:
- об изменениях законодательства о закупках
- о мерах поддержки участников закупок, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса:
- обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств
- изменение существенных условий контракта
- списание неустоек (штрафов, пеней)
-как быть и что делать в «чрезвычайной ситуации»
А также смогут задать интересующие вопросы эксперту встречи.
Спикер встречи: Дьяченко Алена Игоревна — руководитель отдела госзаказа компании Ижтендер, эксперт в сфере закупок, юрист-практик по вопросам осуществления закупочной деятельности с 2011 г. Участие в вебинаре бесплатное. Чтобы попасть на мерорпиятие, необходима регистрация по ссылке
Дата: 30 июля 10:00.
ИСТОЧНИК KP.RU