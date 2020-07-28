2020-07-28T09:57:30+03:00
Общество

Предпринимателей Самарской области научат тонкостям ведения бизнеса в соцсетях

Организаторы бизнес-форума «Неделя предпринимательства» по итогам трека «Медиа-концентрат» создали уникальный чек-лист по продвижению бизнес-аккаунта в соцсетях
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В Самаре бизнесменов научат вести инстаграмВ Самаре бизнесменов научат вести инстаграм
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- Как прокачать свой бизнес-профиль в INSTAGRAM?

- Как продать через сториз на миллион рублей?

- Какие фишки и техники продвижения в соцсетях сегодня актуальны?

Организаторы бизнес-форума «Неделя предпринимательства» по итогам трека «Медиа-концентрат» создали уникальный чек-лист по продвижению бизнес-аккаунта в соцсетях и предоставляют его бесплатно подписчикам инстаграма. Вместе с чек-листом все желающие смогут получить видео-вебинары и рекомендации топовых федеральных спикеров:

-Дамир Халилов, - владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR, эксперт с 10-летним опытом в сфере интернет-маркетинга (клиенты Universal, Sony Pictures, Renault, BenQ, Valio, KFC, Тануки) - раскрывает все секреты генерации лидов и продаж в соцсетях на вебинаре «Социальные сети как ключевой источник продаж. Версия 2020»

- Настасья Белочкина - ведущий эксперт по скриптам продаж, опытный практик и тренер. Построила с нуля и запустила отдел продаж в проекте Callbackhunter, который за 2 года вышел на оборот в 160 млн. руб. – научит тонкостям нейромаркетинга в продажах на вебинаре «Триггеры в продажах»

- Александра Белякова - блогер с живой аудиторией в 200к, основатель Digital-агентства полного цикла продвижения AB.AGENCY (среди её клиентов - Crocus Group, Трансформатор, Ginza, и многие другие) – расскажет, как заставить ваш Instagram работать, на вебинаре «Как продать через сториз на миллион рублей»

- Анастасия Pixi, блогер с живой аудиоритей 800 к, эксперт по монетизации Instagram, PR-менеджер топовых блогеров, расскажет, как быстро набрать целевых подпичиков и монетизировать ващ аккаунт .

Для того, чтобы получить чек-лист и записи вебинаров, нужно всего лишь подписаться на аккаунт и написать в директ "Хочу чек-лист". Скачивайте полезную информацию и заставьте свой Instagram работать!

ИСТОЧНИК KP.RU

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