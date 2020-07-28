Где и как заразились коронавирусом еще 32 жителя Самарской области

28 Июль 2020 2020-07-28T13:15:01+03:00

В Самарской области число зараженных COVID-19 увеличилось до 6729 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше всего больных c COVID-19 нашли в Самаре

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Стало известно, где и как подхватили коронавирусную инфекцию 32 жителя Самарской области, которых выявили за последние сутки. По данным на 28 июля 2020 года большую часть новых больных нашли в Самаре. Здесь заразились 25 человек.

- 2 новых пациента выявили в Красноярском районе, по одному — в Кинеле, Похвистневе, Богатовском, Кинель-Черкасском, Приволжском районах, - сообщили в оперативном штабе региона.

Всем этим людям ранее поставили диагноз «внебольничная пневмония, ОРВИ», потом им провели тест на COVID-19, и он у них подтвердился. Всего в регионе зафиксировано 6729 случаев заражения коронавирусом, больше половины из заболевших уже выздоровели. 81 пациент, к сожалению, скончался.

Показатель смертности на 100 тысяч населения в Самарской области - 2,54, по стране он выше - 9,25. Коэффициент летальности в регионе - 1,2, в стране - 1,64.

ИСТОЧНИК KP.RU