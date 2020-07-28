В Самарской области за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом

28 Июль 2020 2020-07-28T13:37:15+03:00

По данным на 28 июля 2020 года в Самарской области вылечились еще 192 человека

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В Самарской области продолжает расти число пациентов, которым удалось побороть коронавирус. Оно уже достигло 4653 человек. По данным на вторник, 28 июля, в регионе выздоровели еще 192 больных с COVID-19. Это рекордное для губернии число. Предыдущий рекорд был 3 июля — тогда свое лечение закончили 138 пациентов.

- 29 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, 163 человека из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного, Кинеля, Ставропольского, Кинель-Черкасского, Пестравского и Волжского районов завершили амбулаторное лечение, - сообщили в оперштабе региона.

За сутки в Самарской области провели 3046 исследований на КВИ, всего — 412512. Под меднаблюдением находятся 332 человека.

Напомним, что сегодня в губернии выявили еще 32 пациента с коронавирусом. Общее число больных сейчас составляет 6729 человек. Скончался 81 больной.

ИСТОЧНИК KP.RU