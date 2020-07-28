2020-07-28T13:37:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом

По данным на 28 июля 2020 года в Самарской области вылечились еще 192 человека
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Число выздоровевших в регионе достигло 4653 человекЧисло выздоровевших в регионе достигло 4653 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области продолжает расти число пациентов, которым удалось побороть коронавирус. Оно уже достигло 4653 человек. По данным на вторник, 28 июля, в регионе выздоровели еще 192 больных с COVID-19. Это рекордное для губернии число. Предыдущий рекорд был 3 июля — тогда свое лечение закончили 138 пациентов.

- 29 человек выписаны из стационаров Самары, Тольятти, 163 человека из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного, Кинеля, Ставропольского, Кинель-Черкасского, Пестравского и Волжского районов завершили амбулаторное лечение, - сообщили в оперштабе региона.

За сутки в Самарской области провели 3046 исследований на КВИ, всего — 412512. Под меднаблюдением находятся 332 человека.

Напомним, что сегодня в губернии выявили еще 32 пациента с коронавирусом. Общее число больных сейчас составляет 6729 человек. Скончался 81 больной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Самаре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо» интересуются полузащитником «Крыльев Советов» Зиньковским
В Самарской области за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с коронавирусом
Самарский зоопарк просит дачников поделиться овощами и фруктами
Где и как заразились коронавирусом еще 32 жителя Самарской области
В Самаре водитель Hyundai отправил мотоциклиста в больницу
Опубликовано видео с места взрыва гранаты, которую самарец бросил в полицейских
В Самаре в 2020 году заменили 1,3 км канализации и труб с холодной водой, не вскрывая дороги и газоны
В Самарской области поумнеет трасса «Самара — Тольятти — Сызрань»
В Самарской области на 28 июля выявили 32 новых пациента с коронавирусом
В Самарской области «Ларгус» врезался в ВАЗ и улетел в кювет: пострадал младенец
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Балтика» 2 августа на «Самара Арене»: цены, где купить
Предпринимателей Самарской области научат тонкостям ведения бизнеса в соцсетях
Дмитрий Азаров рассказал, почему ограничения все еще нужны
В Самарской области пьяный лихач с детьми пытался уйти от полицейской погони
Предпринимателей Самарской области обучат тонкостям участия в госзакупках
К юбилею Олега Попова по циркам России пробежится солнечный лучик
В Самаре обезопасили проблемный перекресток Масленникова — Гая
«Локомотив» выкупит Виталия Лысцова у «Крыльев Советов» за 800-900 тысяч евро
Цифровая трансформация: НТК нефтяников прошла в онлайн-режиме
Налоговику-«эпилептику», вымогавшему взятку в Самаре, дали три года условно
В Самаре «Казанка» протаранила резиновую лодку
В Самаре уголовное дело завели на дебошира, взорвашего полицейских
В Самаре не откроют кинотеатры и аттракционы
В Самаре не откроют пришкольные лагеря