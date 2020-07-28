2020-07-28T16:34:09+03:00
Общество

Стало известно, на что самарцы потратили «детские» выплаты и отложенные на отпуск деньги

Летом резко возрос спрос на смартфоны и гаджеты
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Сэкономленные на отдыхе деньги самарцы тратили на покупку новых гаджетовСэкономленные на отдыхе деньги самарцы тратили на покупку новых гаджетов
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По данным аналитиков МТС, в июне текущего года в самарских розничных салонах компании был зафиксирован резкий рост продаж смартфонов и других гаджетов на фоне падения в апреле и мае. Это связано с несколькими факторами, среди которых можно отметить денежные выплаты семьям с детьми и снижение трат на летний отдых.

По оценке экспертов ВЦИОМ, в текущем году 92% россиян планируют провести отпуск в пределах региона проживания: на даче или дома. Аналитики МТС Банка также отмечают, что пользователи потратили в июне в 2,5 раза меньше денег на путешествия, чем годом ранее. Сэкономленные на отдыхе деньги самарцы тратили в том числе на покупку новых гаджетов, которые заменяют оффлайн-досуг и позволяют с комфортом пользоваться цифровыми развлечениями, такими как Youtube, онлайн-игры, социальные сети и мессенджеры.

По статистике МТС, самарцы не скупились, покупая новые смартфоны: по сравнению с первым полугодием 2019 года средняя стоимость устройства, приобретенного в самарских салонах МТС, выросла более чем на 10 процентов. При этом пользователи предпочитали рассчитываться за покупки собственными средствами: по оценке аналитиков МТС, с апреля по июнь текущего года количество выданных кредитов на смартфоны в России снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однозначным фаворитом самарских покупателей стал бренд Honor – в ТОП-5 самых востребованных смартфонов вошли исключительно устройства этой линейки, окончательно вытеснившие из лидеров продаж Apple и Samsung.

ИСТОЧНИК KP.RU

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