На ремонт ДК на площади Кирова готовы потратить 408 млн рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T16:36:14+03:00

Сейчас власти ищут подрядчика, который возьмется за работы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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На ремонт дворца культуры на площади Кирова в Самаре собираются потратить 408 млн рублей. Деньги поступят из казны города, сейчас власти ищут подрядчика, который возьмется за работы.

Согласно документам на сайте госзакупок, подрядная компания должна будет отремонтировать мраморные и паркетные полы, колонны, декоративные детали ставень, решетки, дверные полотна, ворота, калитки, привести в порядок фасад и залатать кровлю. Ремонт должен закончиться до конца 2022 года.

Напомним, здание дворца культуры закрыли из-за гибели ребенка. На 10-летнего мальчика упала плита. Это случилось 1 сентября 2019 года. Тогда власти заявили, что здание отремонтируют, однако работы так и не начались.

ИСТОЧНИК KP.RU