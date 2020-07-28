Стало известно, как отремонтируют дворец культуры на площади Кирова

28 Июль 2020 2020-07-28T16:43:08+03:00

На это из городского бюджета потратят 407,8 млн рублей

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В Самаре ищут подрядчика, который приведет в божеский вид Дворец культуры на площади Кирова. На выполнение реставрации потратят 407,8 млн рублей из городского бюджета. Сейчас поиском исполнителя занимается Департамент градостоительства.

По проекту в здании должны провести ремонт фасада, кровли, сделать отделку помещений, мраморных и паркетных полов. На потолке воссоздадут штукатурку, заделают трещины в грунте живописных картин, отреставрируют декоративные детали. Также подрядчик должен обновить ставни, двери, калитки и ворота, склад декораций и благоустройство. Вокруг Дворца культуры появятся уличные светильники и разметка для инвалидов.

Уже до декабря 2022 года все работы должны быть завершены.

В сентябре 2019 года Дворец культуры закрыли после того, как на ребенка упала плита, отколовшаяся от колонны. Ребенок умер в "скорой". Дальнейшую эксплуатацию здания посчитали небезопасной.

ИСТОЧНИК KP.RU