2020-07-28T18:38:28+03:00
Общество

Остановку у станции метро "Безымянка" в Самаре перенесли дальше на 200 метров

Теперь общественный транспорт будет останавливаться не у сквера, а напротив жилого дома
Александра БУДАЕВА
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Автобусы теперь будут останавливаться не у храма, а возле жилого домаАвтобусы теперь будут останавливаться не у храма, а возле жилого домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре перенесли остановку общественного транспорта "Метро Безымянка", по которой пассажиры могут ездить по направлению к проспекту Кирова, об этом в соцсетях сообщили представители городского департамента транспорта.

Теперь автобусы, троллейбусы и маршрутки будет тормозить не у сквера Авиаконструкторов, а на 170 метров дальше - у дома №95 по ул.Победы, возле самого входа в метро. Для ориентира: в этом доме расположены банк, медицинская компания, магазин мебели, аптека, ломбард и сеть, торгующая обувью.

Перенос остановки временный, он связан с обустройством нового остановочного пункта, как долго он продлится, пока не ясно.

В этом году также в честь 75-летия со Дня Победы в городе обовили внутреннее убранство станций метро "Победа" и "Безымянка", до этого жители города жаловались властям на то, что оно порядочно обветшало. Работы вели по ночам и закончили к 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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