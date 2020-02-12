В Самаре ведут ремонт на станциях метро «Безымянка» и «Победа»

12 Февр. 2020 2020-02-12T17:01:31+03:00

Работы ведутся в ночное время, чтобы не причинить дискомфорт пассажирам ФОТО: Администрация Самары

Работы проводят в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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В Самарском метрополитене организован ремонт по восстановлению станций «Победа» и «Безымянка». Работы ведутся в рамках празднования 75-летия Великой Победы.

– Работы начинаются в час ночи и завершаются около пяти часов утра - перед подготовкой к рейсам первых электропоездов. Такой график выбран по очевидным причинам: чтобы минимизировать дискомфорт для пассажиров, а также для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, – сообщил директор «Самарского метрополитена» Сергей Шамин.

Также сообщается, что к 9 мая будет подготовлен специальный «Поезд Победы», а все основные работы должны быть завершены к 1 мая текущего года. Работники приведут в порядок деформационные швы, устранят недостатки на сводах, стены побелят и покрасят.

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ИСТОЧНИК KP.RU