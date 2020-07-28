Открыта дорога через Кротовку на трассе "Самара Бугуруслан"

28 Июль 2020 2020-07-28T20:26:49+03:00

О том, что последствия ЧП устранены, сообщает МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более двух недель там ремонтировали мост через ручей, где вода пробила огромную дыру

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В Самарской области сегодня устранили последствия ЧП двухнедельной давности. Как известно, вода камень точит - результат этого процесса в июле воочию было видно на мосту через ручей на трассе "Самара-Бугуруслан".

По данным областного МЧС, сквозное отверстие было длиной в полтора метра, шириной - в 80 см. Причем появилась дыра прямо на проезжей части моста через ручей на 78 км автодороги Р-225 "Самара-Бугуруслан". Это место находится недалеко от села Кротовка Кинель-Черкасского района.

Первые сообщения о "находке" появились 11 июля, очевидцы даже выложили в интернет видео, на котором видно воду прямо через дыру в асфальте.

Мост перекрыли, весь транспорт пустили в объезд через Отрадный, Рельевку, Новый Сабай и Усть-Кинельский.

Ремонт моста завершили сегодня около семи часов вечера. В областном МЧС сообщают, что движение в этом месте снова открыто.

В Самарской области посреди моста образовалась дыра.https://vk.com/podslushanokinelcherkassy

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ИСТОЧНИК KP.RU