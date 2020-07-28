2020-07-28T22:47:41+03:00
Происшествия

В Ставропольском районе пожарные потушили пламя в Узюковском лесничестве

Однако полная ликвидация возгорания пока не объявлена
Александра БУДАЕВА
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Спасатели продолжают бороться с огнем на протяжении нескольких часовСпасатели продолжают бороться с огнем на протяжении нескольких часовФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Ставропольском районе пожарные продолжают бороться с масштабным возгоранием в Узюковском лесничестве.

Напомним, о ЧП стало известно сегодня днем, на место отправили полсотни пожарных, но в пяти часам вечера огонь распространился по площади 5 га, через час пожарные объявили о том, что распространение пламени удалось остановить.

Однако в половине десятого вечера областное МЧС сообщило о ликвидации открытого горения. Вот только площадь охваченной огнем территории на тот момент уже увеличилась до 14,4 га.

- 2,7 га - это сгоревшая лесная подстилка и порубочные останки, остальные 11,7 га - это трава на сопредельной территории, - рассказали в областном МЧС.

Сейчас на месте работают 55 человек и 11 единиц техники. Погибших и пострадавших, по предварительным данным нет. Спасатели продолжают бороться с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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