В Самаре двое полицейских пострадали от брошенной в судью гранаты
В Самаре от брошенной в судью гранаты пострадали двое полицейских. Ранее было известно лишь о том, что одному из них понадобилась помощь, но информацию уточнили в региональном СУ СК РФ по Самарской области. КП-Самара уже рассказывала подробности этой жуткой истории. 58-летний муж судьи признался, что хранил гранаты дома - они остались с 90-х. Ссора между супругами возникла на почве развода. Мужчина пришел домой пьяным, сначала распускал руки.
Соседи вызвали полицию, приехали два человека, постучали в дверь и зашли. Но в этот момент мужчина бросил в жену гранату. Один из полицейских закрыл ее собой.
В результате помощь понадобилась и избитой женщине - ее отправили в больницу, и полицейским, причем ранило обоих. Весь подъезд напоминает поле боя, по полу рассыпаны осколки, все стены во вмятинах.
У мужчины была и вторая граната Ф1, ее он бросить не успел, полицейские обезвредили хулигана.
Следователи разбираются в деталях преступления. Мужчине предстоит ответить за нападение на полицию при исполнении и за другие прегрешения. Назначены экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU