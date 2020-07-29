В Самаре двое полицейских пострадали от брошенной в судью гранаты

29 Июль 2020 2020-07-29T00:36:52+03:00

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В Самаре от брошенной в судью гранаты пострадали двое полицейских. Ранее было известно лишь о том, что одному из них понадобилась помощь, но информацию уточнили в региональном СУ СК РФ по Самарской области. КП-Самара уже рассказывала подробности этой жуткой истории. 58-летний муж судьи признался, что хранил гранаты дома - они остались с 90-х. Ссора между супругами возникла на почве развода. Мужчина пришел домой пьяным, сначала распускал руки.

Соседи вызвали полицию, приехали два человека, постучали в дверь и зашли. Но в этот момент мужчина бросил в жену гранату. Один из полицейских закрыл ее собой.

В результате помощь понадобилась и избитой женщине - ее отправили в больницу, и полицейским, причем ранило обоих. Весь подъезд напоминает поле боя, по полу рассыпаны осколки, все стены во вмятинах.

У мужчины была и вторая граната Ф1, ее он бросить не успел, полицейские обезвредили хулигана.

Следователи разбираются в деталях преступления. Мужчине предстоит ответить за нападение на полицию при исполнении и за другие прегрешения. Назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU