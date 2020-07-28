«Он хотел взорвать жену»: стали известны подробности о нападении с гранатой на полицейских в Самаре

После взрыва гранаты в подъезде валяются осколки, а на стенах остались отметины

В Самаре обычная семейная ссора обернулась скандалом и уголовщиной. Жертвой пьяного дебошира стала Елена Балакирева - судья Шестого кассационного суда.

Двое пострадавших

По данным собственных источников «Комсомолки», брак судьи Елены Балакиревой, который длится вот уже 40 лет, оказался не слишком удачным, встал вопрос о разводе с мужем Алексеем. В последнее время они жили раздельно, мужчина официально нигде не работал. Вчера вечером он пришел к ней домой пьяным, разгорелась ссора. Супруги сначала кричали, потом Алексей накинулся на жену с кулаками, после чего соседи вызвали полицию. Как говорят в областном МВД, стражи порядка прибыли на место около 9 часов вечера.

По версии следствия, когда они зашли внутрь квартиры, мужчина бросил гранату в жену. Один из полицейских среагировал моментально и прикрыл собой женщину. Пострадали и страж порядка, и судья.

В руках Алексея Балакирева появилась еще одна граната. Полицейским удалось ее отобрать, а дебошира скрутить. После этого двоих пострадавших отправили в больницу, а на место вызвали ОМОН и взрывотехников Росгвардии, которые обезвредили боевую гранату Ф-1.

Сейчас оба пострадавших в больнице. По предварительным данным, полицейский отделался легкими травмами, его скоро могут отпустить домой. А вот судью Балакиреву госпитализировали в больницу имени Пирогова.

- В настоящее время она находится в медицинском учреждении Самары, - подтвердили эти данные корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе суда.

Какие травмы получила женщина и как чувствует себя на данный момент, пока не известно.

Пострадавшей оказалась судья Шестого кассационного суда (третья слева в нижнем ряду)

Крах карьеры?

Елене Балакиревой 53 года, она родилась и училась в Куйбышеве, который позже был переименован в Самару.

Карьеру в 80-90-х начинала с должности секретаря судебного заседания, в 2001 была назначена на должность мирового судьи в Куйбышевском районе, потом дела быстро пошли в гору, и с 2007 года она работала судьей в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде.

На должность судьи в Шестом кассационном суде она была назначена указом президента 2 сентября 2019 года, с тех пор работала там судьей гражданской коллегии.

Собственные источники «Комсомолки» считают, что вчерашнее ЧП может стать концом для ее карьеры:

- Представляете, она же и в бракоразводных процессах участвует, и в делах о разделе имущества, и определении места жительства ребенка с одним из родителей, - считает источник «КП-Самара».

- Да, стороны могут заявить отвод судье, но закон четко оговаривает, когда такое ходатайство могут посчитать обоснованным. К примеру, нужно доказать личную заинтересованность судьи в исходе дела или указать иные обстоятельства, которые могут повлиять на ее объективность и беспристрастность, - прокомментировал ситуацию Евгений Сапов, председатель коллегии адвокатов «Базис». - Полагаю, что не под каждую ситуацию подобные события могут подойти.

Впрочем, возможно, разбирательства в судейском сообществе возникнут в ближайшее время:

- С учетом того, что судья могла участвовать с такой ссоре, градус которой заставил соседей вызывать полицию, к ней, конечно, могут возникнуть вопросы по совместимости подобного поведения с высоким званием судьи, - считает адвокат Вячеслав Земчихин.

Сядет надолго

Алексею Балакиреву 58 лет, он сейчас задержан, в региональном Следственном комитете уже возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям: покушение на убийство двух человек, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконный оборот взрывных устройств.

При допросе он отрицал, что желал кому-то причинить вред, впрочем, об этом теперь предстоит судить сначала следователям, а потом суду.

За совершенные «подвиги» мужчине грозит самое суровое наказание - вплоть до пожизненного заключения.

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