2020-07-29T09:18:55+03:00
Новости компаний

Билайн Бизнес сделал «Анализ аудитории» бесплатным

С помощью сервиса можно будет за 2 минуты провести исследование целевой аудитории
Поделиться:
Комментарии: comments1
Воспользоваться сервисом экспресс-аналитики теперь смогут не только клиенты Билайн, но и других операторовВоспользоваться сервисом экспресс-аналитики теперь смогут не только клиенты Билайн, но и других операторов
Изменить размер текста:

Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») открыл бесплатный доступ к сервису экспресс-аналитики «Анализ аудитории». Воспользоваться маркетинговым инструментом теперь могут все желающие, в том числе клиенты других операторов связи.

«Анализ аудитории» — это решение с использованием больших данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Полученная с его помощью аналитика помогает привлекать новых клиентов, наращивать продажи, экономить на продвижении и снижать отток клиентов.

Исследование целевой аудитории в рамках сервиса можно провести буквально за 2 минуты. Для этого достаточно пройти простую авторизацию в личном кабинете услуги на сайте и загрузить в форму список телефонных номеров клиентов, содержащий не менее 300 номеров абонентов Билайн.

Визуализированный отчет включает графики, построенные на основе анализа обезличенных данных о пользователях, таких как доходы, интересы, интернет-активность, социальные и демографические характеристики. Формирование отчетов осуществляется только по номерам абонентов Билайн, однако в исходном списке могут присутствовать и номера других операторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Победитель регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель» получит 3 месяца рекламы на видеоэкранах
В «Кошелев-Парке» появился современный сквер с фитнес-площадкой и эмоджи-парком
«Самара» объявила о расставании с четырьмя баскетболистами
Судьбу "Крыльев" в ФНЛ решат 4 августа
Четыре смерти и 32 заболевших: новая статистика коронавируса в Самарской области на 29 июля
В Самаре лихач сбил пешеходов, спешащих на трамвай
На Красноглинском шоссе мотоциклист протаранил "Ладу" и попал в больницу
«Самарская Лука» вышла в финал конкурса по развитию экотуризма
«Только не ешьте их»: в квартиры тольяттинцев залетают летучие мыши
Билайн Бизнес сделал «Анализ аудитории» бесплатным
Названы самые любимые у автомобилистов Самарской области цвета
В Самаре тушили заброшку в Советском районе
Самарский Роснефть-класс: каждый третий – «золотой» выпускник
Новый тренер о «Крыльях Советов»: «Как команда мы не существуем»
В Самаре двое полицейских пострадали от брошенной в судью гранаты
В Ставропольском районе пожарные потушили пламя в Узюковском лесничестве
В Самарской области сняты новые коронавирусные ограничения
Дмитрий Азаров проверил, как ликвидируют «бутылочное горлышко» у Кировского моста
На половине пляжей в Самарской области обнаружили больше микробов, чем положено
В Ставропольском районе горит Узюковское лесничество