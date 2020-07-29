2020-07-29T12:29:08+03:00
Общество

Новейшее оборудование от СВГК получила старейшая ГРЭС

Все работы были произведены в запланированные сроки без остановки ГРЭС
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Специалисты Средневолжской газовой компании завершили работы по монтажу на Самарской ГРЭС узла учета расхода газаСпециалисты Средневолжской газовой компании завершили работы по монтажу на Самарской ГРЭС узла учета расхода газа
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Специалисты Средневолжской газовой компании завершили работы по монтажу на Самарской ГРЭС узла учета расхода газа на зимней и летней нитках газопровода диаметром 400 мм . Установка нового оборудования отечественного производства не только позволяет повысить точность расчетов с клиентами, но и обеспечивает возможность осуществления контроля за показаниями прибора с помощью телеметрии. При этом затраты в процессе его эксплуатации ощутимо снижаются. Важно, что все работы были произведены в запланированные сроки без остановки ГРЭС, обеспечивающей теплом, горячим водоснабжением и электричеством значительную часть объектов Самары.

«Установка измерительного прибора расходометра-счетчика «ИРВИС», прямолинейного участка заводского изготовления и турбулизатора, который выравнивает поток газа перед счетчиком, – это не только серьезный шаг в совершенствовании системы учета газа, - отмечает главный инженер ООО «СВГК» Александр Семенов. – Это важное событие в череде мероприятий по модернизации нашего газового хозяйства, начало которому было положено в июне победного 1945 года. Так что на территории «бабушки поволжской энергетики» – Самарской ГРЭС вступают в действие современные, гораздо более точные ультразвуковые приборы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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