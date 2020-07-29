2020-07-29T15:07:49+03:00
Новости компаний

ВТБ в Самаре выдал более 680 млн рублей ипотеки под 6,5%

Общее число кредитов населению Самарской области составило почти 340
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ВТБ помог приобрести квартиру в новостройке под 6,5% более 20 тысячам россиянВТБ помог приобрести квартиру в новостройке под 6,5% более 20 тысячам россиянФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С момента начала работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ в Самарской области предоставил населению почти 340 кредитов на сумму 682 млн рублей. Всего по России банк помог приобрести квартиру в новостройке под 6,5% более 20 тысячам клиентам. Общий объем совершенных сделок достиг 58,5 млрд рублей.

Наибольшее число кредитов по ипотеке под 6,5% было выдано в Московском регионе (5,2 тысяч сделок на 24,8 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,9 тысяч сделок на 6 млрд рублей), Республике Татарстан (887 сделок на 2 млрд рублей), Новосибирской области (816 сделок на 1,8 млрд рублей) и Краснодарском крае (902 сделки на 1,7 млрд рублей). Средняя сумма кредита достигла 2,8 млн рублей. Доля программы от общего объема всех выдач ипотеки ВТБ занимает порядка 30%.

«Расширение условий госпрограммы в части максимально возможной суммы кредита позволило заемщикам рассматривать для покупки практически все объекты в новостройках – сейчас в ВТБ большинство сделок с квартирами в новых домах проходится именно на ипотеку с госсубсидированием. Программа решает стратегическую задачу по обеспечению россиян доступным и современным жильем, а также серьезно помогает развитию строительной отрасли. Во многом именно кредиты под 6,5% стали драйвером роста всего ипотечного рынка в этом году после пандемии», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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