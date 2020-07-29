В Самарской области подростков научат основам бизнеса

29 Июль 2020 2020-07-29T15:15:27+03:00

Опытные региональные и федеральные предприниматели и эксперты в формате вебинаров будут делиться самыми лучшими и действенными практиками

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В Самарской области стартует обучающий онлайн бизнес-курс Академия PROБизнес. Организатором мероприятия выступает Фонд «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области».

Опытные региональные и федеральные предприниматели и эксперты в формате вебинаров будут делиться самыми лучшими и действенными практиками в области создания, развития и продвижения своего проекта. Каждый участник сможет пройти путь от формирования бизнес-идеи до упаковки ее в полноценный проект, готовый к реализации.

Курс состоит из 8 полезных и прикладных тем для подростков, согласованной Министерством экономического развития РФ.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, сегодня в регионе активно реализуется нацпроект поддержки малого и среднего бизнеса. Одним из его ключевых направлений является популяризация предпринимательства, и, в том числе, привлечение молодых людей в бизнес-среду. Эта работа дает свои результаты – число молодых предпринимателей в регионе с каждым годом только растет.

По словам преподавателя курса, основателя студии по ораторскому и актерскому мастерству «Orange» Александра Улантикова, на его занятиях ребята будут учиться доносить свои мысли правильно и эффективно. «Сам я выступаю со школы, а последние 12 лет обучаю ораторскому мастерству профессионально как взрослых, так и детей. Поговорим о влиянии оратора на аудиторию, о том, как снизить страх выступления», - пояснил эксперт.

Основатель кофеен «Хюггешная» Дмитрий Сидухинв прошлом году в рамках курса рассказывал ребятам о генерации идей и создании команды, в этом году предприниматель поговорит с участниками о финансах. «Для меня это отличная возможность поделиться своим предпринимательским опытом и помочь ребятам избежать ошибок. И здорово, что школьники и студенты интересуются бизнесом. По опыту прошлого года скажу, что некоторым проектам, полученным по итогам обучения, может позавидовать и взрослый», - пояснил предприниматель.

Образовательная программа нацелена на старшеклассников и студентов. Принять участие в нем смогут молодые люди в возрасте 14-17 лет. Курс продлится с 3 по 31 августа. Подать заявку нужно до 31 июля и пройти отбор в команду участников.

ИСТОЧНИК KP.RU