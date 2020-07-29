В Самаре набирают участников конкурса "Молодой предприниматель России"

29 Июль 2020 2020-07-29T16:59:21+03:00

Они получат высокий статус и помощь в развитии бизнеса от топовых экспертов и государства

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В Самаре проходит набор участников на региональный этап конкурса "Молодой предприниматель России"

«Мы активно ведем работу по вовлечению молодежи в бизнес-среду с их свежими взглядами, прорывными идеями, - отметил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. – Площадка конкурса – как раз для начинающих предпринимателей. Это возможность проявить себя, познакомиться с кейсами коллег, найти новых партнеров, а также получить актуальные меры поддержки в этот непростой период».

Победитель регионального этапа и призер федерального этапа конкурса прошлого года в номинации «Торговля» Виктор Ивлев рассказал, что участие в таком событии – это возможность пообщаться с предпринимателями из различных ниш, сравнить, какие инструменты продвижения бизнеса молодых предпринимателей есть в своем регионе, подсмотреть опыт, фишки, проекты других.

Получите новый опыт, поддержку и шанс стать лучшим в бизнесе прямо сейчас! Подайте заявку до 5 августа: https://mybiz63.timepad.ru/event/1336555.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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ИСТОЧНИК KP.RU