В Самарской области разрешили проводить всероссийские физкультурные мероприятия
В Самарской области с 28 июля разрешили проводить официальные всероссийские физкультурные мероприятия. Это следует из постановления, подписанного губернатором региона Дмитрием Азаровым, сообщает министерство спорта Самарской области.
- Ранее в соответствии с постановлениями губернатора Самарской области с 21 июля на территории региона было разрешено проведение официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований, с 15 июля — официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, - отметили в минспорта.
Напомним, ограничения на проведение спортивных мероприятий в регионе ввели из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас постепенно все ограничения снимают.
ИСТОЧНИК KP.RU
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