2020-07-29T20:50:17+03:00
Спорт

В Самарской области разрешили проводить всероссийские физкультурные мероприятия

Раньше их отменили из-за угрозы распространения коронавируса
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ранее в регионе разрешили проводить областные и муниципальные соревнования.Ранее в регионе разрешили проводить областные и муниципальные соревнования.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Самарской области с 28 июля разрешили проводить официальные всероссийские физкультурные мероприятия. Это следует из постановления, подписанного губернатором региона Дмитрием Азаровым, сообщает министерство спорта Самарской области.

- Ранее в соответствии с постановлениями губернатора Самарской области с 21 июля на территории региона было разрешено проведение официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований, с 15 июля — официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, - отметили в минспорта.

Напомним, ограничения на проведение спортивных мероприятий в регионе ввели из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас постепенно все ограничения снимают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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