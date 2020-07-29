В Самарской области разрешили проводить всероссийские физкультурные мероприятия

29 Июль 2020 2020-07-29T20:50:17+03:00

Ранее в регионе разрешили проводить областные и муниципальные соревнования. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Раньше их отменили из-за угрозы распространения коронавируса

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В Самарской области с 28 июля разрешили проводить официальные всероссийские физкультурные мероприятия. Это следует из постановления, подписанного губернатором региона Дмитрием Азаровым, сообщает министерство спорта Самарской области.

- Ранее в соответствии с постановлениями губернатора Самарской области с 21 июля на территории региона было разрешено проведение официальных региональных и муниципальных спортивных соревнований, с 15 июля — официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, - отметили в минспорта.

Напомним, ограничения на проведение спортивных мероприятий в регионе ввели из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас постепенно все ограничения снимают.

ИСТОЧНИК KP.RU