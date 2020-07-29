Первый домашний матч в ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на «Самара Арене»
Первый домашний матч сезона дебютант ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на стадионе «Самара Арена». 8 августа красно-черные в столице региона примут ярославский «Шинник». Матч начнется в 16.00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба «Акрона».
- Работы на стадионе «Кристалл» в Жигулевске находятся в завершающей стадии, скоро будут возведены дополнительные трибуны – «Восточная» и «Южная». Клуб надеется успеть завершить реконструкцию объекта до середины августа и сертифицировать стадион для проведения матчей ОЛИМП-ФНЛ, - объяснили ситуацию в тольяттинском клубе.
На матч «Акрона» и «Шинника» пустят не больше 10% от вместимости «Самара Арены» - это чуть больше четырех тысяч человек. Билеты поступят в продажу 3 августа.
Напомним, первый матч в ФНЛ «Акрон» проведет на выезде – 1 августа тольяттинцы сыграют в Воронеже с «Факелом».
ИСТОЧНИК KP.RU