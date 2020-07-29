Первый домашний матч в ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на «Самара Арене»

29 Июль 2020 2020-07-29T21:24:17+03:00

Встреча начнется в 16.00 по самарскому времени. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Первый домашний матч сезона дебютант ФНЛ тольяттинский «Акрон» проведет на стадионе «Самара Арена». 8 августа красно-черные в столице региона примут ярославский «Шинник». Матч начнется в 16.00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба «Акрона».

- Работы на стадионе «Кристалл» в Жигулевске находятся в завершающей стадии, скоро будут возведены дополнительные трибуны – «Восточная» и «Южная». Клуб надеется успеть завершить реконструкцию объекта до середины августа и сертифицировать стадион для проведения матчей ОЛИМП-ФНЛ, - объяснили ситуацию в тольяттинском клубе.

На матч «Акрона» и «Шинника» пустят не больше 10% от вместимости «Самара Арены» - это чуть больше четырех тысяч человек. Билеты поступят в продажу 3 августа.

Напомним, первый матч в ФНЛ «Акрон» проведет на выезде – 1 августа тольяттинцы сыграют в Воронеже с «Факелом».

ИСТОЧНИК KP.RU