В Самаре перенесли капитальный ремонт музея Алабина
Музею имени П.В. Алабина в Самаре придется еще немного подождать капитальный ремонт. Работы пришлось отложить. Об этом на совещании в правительстве Самарской области заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- Из-за отсутствия концепции капитальный ремонт самарского музея им. П.В. Алабина будет перенесен на 2023 год, - рассказал народный избранник.
Напомним, что капитальный ремонт в здании музея не проводили с момента его постройки в 80-х годах. Работы должны были начать в конце 2019 года, а закончить в 2022-м, но они так и не начались. В планах было расширить музейные пространства, привести в порядок фондохранилище и провести реновацию основной экспозиции.
ИСТОЧНИК KP.RU