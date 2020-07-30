2020-07-30T10:02:39+03:00
Общество

В Самаре перенесли капитальный ремонт музея Алабина

Это связано с тем, что до сих пор не была сформирована концепция
Анастасия ФИЛАТОВА
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Здание капитально не ремонтировали уже несколько десятков летЗдание капитально не ремонтировали уже несколько десятков летФото: Архив "КП"
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Музею имени П.В. Алабина в Самаре придется еще немного подождать капитальный ремонт. Работы пришлось отложить. Об этом на совещании в правительстве Самарской области заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Из-за отсутствия концепции капитальный ремонт самарского музея им. П.В. Алабина будет перенесен на 2023 год, - рассказал народный избранник.

Напомним, что капитальный ремонт в здании музея не проводили с момента его постройки в 80-х годах. Работы должны были начать в конце 2019 года, а закончить в 2022-м, но они так и не начались. В планах было расширить музейные пространства, привести в порядок фондохранилище и провести реновацию основной экспозиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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