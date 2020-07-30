В Самаре на станции "Московская" поменяют эскалаторы
В Самаре на станции метро "Московская" заменят эскалаторы. Работы начнутся с 3 августа. По очереди работники будут выключать каждый из трех действующих эскалаторов и на нем будут проводить ремонтные работы.
- В процессе изношенные детали заменят на новые, уберут оборудование и узлы, выработавшие свой ресурс. Для безопасности ремонтные зоны будут выделены специальными ограждениями, - рассказали в Департаменте транспорта.
Режим работы станции меняться не будет. Но пассажирам стоит быть готовыми к тому, что появятся временные неудобства из-за того, что работать будут не все эскалаторы - особенно в часы пик.
Завершить все ремонтные работы здесь планируют к апрелю 2021 года.
А недавно в путь вышел первый новый поезд в самарском метро за последние 32 года.
ИСТОЧНИК KP.RU