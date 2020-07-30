2020-07-30T10:19:15+03:00
Общество

В Самаре на станции "Московская" поменяют эскалаторы

Саму станцию на время работ закрывать не будут, но по очереди "движущиеся лестницы" будут выключать
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Самарское метро немного обновятСамарское метро немного обновят
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В Самаре на станции метро "Московская" заменят эскалаторы. Работы начнутся с 3 августа. По очереди работники будут выключать каждый из трех действующих эскалаторов и на нем будут проводить ремонтные работы.

- В процессе изношенные детали заменят на новые, уберут оборудование и узлы, выработавшие свой ресурс. Для безопасности ремонтные зоны будут выделены специальными ограждениями, - рассказали в Департаменте транспорта.

Режим работы станции меняться не будет. Но пассажирам стоит быть готовыми к тому, что появятся временные неудобства из-за того, что работать будут не все эскалаторы - особенно в часы пик.

Завершить все ремонтные работы здесь планируют к апрелю 2021 года.

А недавно в путь вышел первый новый поезд в самарском метро за последние 32 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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