В Самаре на станции "Московская" поменяют эскалаторы

30 Июль 2020 2020-07-30T10:19:15+03:00

Саму станцию на время работ закрывать не будут, но по очереди "движущиеся лестницы" будут выключать

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В Самаре на станции метро "Московская" заменят эскалаторы. Работы начнутся с 3 августа. По очереди работники будут выключать каждый из трех действующих эскалаторов и на нем будут проводить ремонтные работы.

- В процессе изношенные детали заменят на новые, уберут оборудование и узлы, выработавшие свой ресурс. Для безопасности ремонтные зоны будут выделены специальными ограждениями, - рассказали в Департаменте транспорта.

Режим работы станции меняться не будет. Но пассажирам стоит быть готовыми к тому, что появятся временные неудобства из-за того, что работать будут не все эскалаторы - особенно в часы пик.

Завершить все ремонтные работы здесь планируют к апрелю 2021 года.

А недавно в путь вышел первый новый поезд в самарском метро за последние 32 года.

ИСТОЧНИК KP.RU