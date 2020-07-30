2020-07-30T10:49:12+03:00
Общество

36 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 30 июля

Появились данные о числе заболевших коронавирусом в Самарской области на 30 июля 2020
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Число зараженный COVID-19 в регионе достигло 6 797.Число зараженный COVID-19 в регионе достигло 6 797.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стали известны данные статистики по коронавирусу в Самарской области на 30 июля 2020 года. Заболели 36 человек – это на четыре больше, чем за прошлые сутки. Число зараженный COVID-19 в регионе достигло 6 797.

- Всего в России за сутки выявили 5 509 заболевших коронавирусом. Больше всего в Москве – 678. Следом идут Свердловская область (215 случаев) и Ханты-Мансийский АО (172), - говорится на сайте спорткоронавирус.рф.

Кроме того, в Самарской области зафиксировали две смерти пациентов с COVID-19. Сутками ранее от вируса скончались четыре человека. Таким образом, количество погибших от коронавируса в регионе достигло 87 человек. Пока подробностей о том, болели ли чем-то погибшие, кроме COVID-19, нет. Они появятся позже, как и данные о том, где заразились коронавирусом 36 новых инфицированных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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