Cамозанятые граждане Самарского региона смогут получить кредит до 5 млн. руб. под 8,5%
МСП Банк предоставляет самозанятым гражданам господдержку — кредитование по максимально низкой ставке. Кредитные деньги можно реализовать на организацию и развитие предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства РФ. Например, на приобретение оборудования и материалов.
Сумма кредита: от 0 до 5 млн. руб.
— До 500 тыс. руб. кредит предоставляется без залогового поручительства
— До 5 млн. руб. – с минимальными требованиями к обеспечению
Срок договора: не более 36 месяцев.
Размер процентной ставки по кредиту: 8,5% годовых.
Обеспечение: без залога и поручительства.
Напомним, самозанятыми считаются граждане, зарегистрированные в качестве плательщиков Налога на профессиональный доход. Все, кто оказывает услуги или продаёт продукты, которые сам изготавливает, не имея при этом наёмных сотрудников, или получает доход от сдачи в аренду жилой недвижимости, можете выбрать данный налоговый режим. К самозанятым относятся, например, парикмахеры, мастера маникюра, SMM-специалисты, мастера-ремонтники, репетиторы и т.п.
Стать самозанятым можно:
- через сайт ФНС
- приложение «Мой налог»
- в ряде банков России
При работе с физлицами с самозанятых взимается налог 4%, с юрлицами — 6%. При этом предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб., а также всем зарегистрированным самозанятым гражданам и тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере одного МРОТ (12 130 руб.), за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход. Стать плательщиком НПД могут также ИП без работников.
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ИСТОЧНИК KP.RU