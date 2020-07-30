2020-07-30T12:48:32+03:00
Экономика

Cамозанятые граждане Самарского региона смогут получить кредит до 5 млн. руб. под 8,5%

Кредитные деньги можно реализовать на организацию и развитие предпринимательской деятельности
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Кредиты для самозанятыхКредиты для самозанятых
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МСП Банк предоставляет самозанятым гражданам господдержку — кредитование по максимально низкой ставке. Кредитные деньги можно реализовать на организацию и развитие предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства РФ. Например, на приобретение оборудования и материалов.

Сумма кредита: от 0 до 5 млн. руб.

— До 500 тыс. руб. кредит предоставляется без залогового поручительства

— До 5 млн. руб. – с минимальными требованиями к обеспечению

Срок договора: не более 36 месяцев.

Размер процентной ставки по кредиту: 8,5% годовых.

Обеспечение: без залога и поручительства.

Напомним, самозанятыми считаются граждане, зарегистрированные в качестве плательщиков Налога на профессиональный доход. Все, кто оказывает услуги или продаёт продукты, которые сам изготавливает, не имея при этом наёмных сотрудников, или получает доход от сдачи в аренду жилой недвижимости, можете выбрать данный налоговый режим. К самозанятым относятся, например, парикмахеры, мастера маникюра, SMM-специалисты, мастера-ремонтники, репетиторы и т.п.

Стать самозанятым можно:

- через сайт ФНС

- приложение «Мой налог»

- в ряде банков России

При работе с физлицами с самозанятых взимается налог 4%, с юрлицами — 6%. При этом предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб., а также всем зарегистрированным самозанятым гражданам и тем, кто будет регистрироваться в 2020 году, предоставляется дополнительный «налоговый капитал» («бонус») в размере одного МРОТ (12 130 руб.), за счет которого они смогут в 2020 году оплатить налог на профессиональный доход. Стать плательщиком НПД могут также ИП без работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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