В Самаре директор стройкомпании пытался убедить суд в своей невиновности при помощи ксерокопии

30 Июль 2020 2020-07-30T16:23:34+03:00

Дом №165 на ул.Самараской начали строить в 2005 году, а после сдачи дома в эксплуатацию выяснилось, что часть квартир были проданы дважды разным семьям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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- Не мошенник я, и вот вам доказательства, - пытался убедить Красноглинский районный суд Василий Емельянов. Еще лет 10-15 назад он мог считаться успешным бизнесменом, а сейчас оказался на скамье подсудимых по обвинению в серии мошенничеств. По версии следствия, он обманул целый завод, обещая построить жилой многоквартирный дом, главу предприятия, заняв у него деньги, и мать-одиночку, посулив ей жилье. Ни одно из обещаний выполнено не было.

Больше всех, пожалуй, пострадала Джамиля Яфарова - она осталась без квартиры, которую когда-то брала в ипотеку, зато с огромными долгами перед банком. Женщину с дочкой выселили из «двушки» на Самарской, 165 по решению суда: до того, как она купила недвижимость у ЗАО «ЭДС», эту же квартиру продала другая контора - ООО «СК Спектр-плюс». Двойными продажами сейчас занимается полиция, а Емельянова обвиняют в попытке нажиться на чужой беде: когда Яфарова оказалась в безвыходной ситуации, он предложил ей «однушку» взамен на ее проблемную «двушку». Женщина согласилась, и в итоге осталась ни с чем, потому что у «однушки» уже были законные владельцы.

- Сторона защиты предоставила в суд документ, который теоретически мог бы доказать, что право собственности на эту «однушку» у него было, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» представитель Яфаровой Оксана Невзорова. - Вот только документ был копией, оригинал якобы изъяли следователи при обыске.

Чтобы выяснить, так это или нет, в суд вызвали следователя, который посмотрел на бумагу, удивился и признал: в первый раз такое вижу.

После этого Василий Емельянов, по словам очевидцев, погрустнел и давать какие-либо показания сегодня отказался.

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Оказалось, что застройщики продали ее квартиру дважды, одного из них недавно отдали под суд (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU