2020-07-30T19:06:22+03:00
Общество

Баран на Московском шоссе сильно удивил самарцев

Потерявшийся парнокопытный веселил прохожих и смущал автолюбителей
Михаил ГОРЮНОВ
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Очевидцы снимали барашка на камеру ФОТО: Самара lifeОчевидцы снимали барашка на камеру ФОТО: Самара lifeФото: соцсети
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Жители Самары на оживленном Московском шоссе сегодня, в четверг 30 июля, заметили необычного персонажа. Там - прямо по проезжей части - гулял коричневый баран. Он удивил и повеселил прохожих, а еще мешал автолюбителям.

- Вчера, говорят, в Тольятти такой бегал. Сегодня у нас в городе. Наверное, сбежал от кого-нибудь или потерялся. Жалко барашка, - поделился с "КП-Самара" местный житель Иван Семенов.

Как добавляются очевидцы в социальных сетях, животное видели сразу в нескольких местах. Так, накануне рано утром барашек был замечен в 15 микрорайоне. Еще в понедельник парнокопытный бегал по улице Алма-Атинской. Пишут, что его пытался догнать какой-то парень, но не смог.

Напомним, что совсем недавно жителей Волгаря напугала огромная свинья. Хрюша прибилась не детскую площадку и не хотела оттуда уходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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