Баран на Московском шоссе сильно удивил самарцев
Жители Самары на оживленном Московском шоссе сегодня, в четверг 30 июля, заметили необычного персонажа. Там - прямо по проезжей части - гулял коричневый баран. Он удивил и повеселил прохожих, а еще мешал автолюбителям.
- Вчера, говорят, в Тольятти такой бегал. Сегодня у нас в городе. Наверное, сбежал от кого-нибудь или потерялся. Жалко барашка, - поделился с "КП-Самара" местный житель Иван Семенов.
Как добавляются очевидцы в социальных сетях, животное видели сразу в нескольких местах. Так, накануне рано утром барашек был замечен в 15 микрорайоне. Еще в понедельник парнокопытный бегал по улице Алма-Атинской. Пишут, что его пытался догнать какой-то парень, но не смог.
Напомним, что совсем недавно жителей Волгаря напугала огромная свинья. Хрюша прибилась не детскую площадку и не хотела оттуда уходить.
ИСТОЧНИК KP.RU