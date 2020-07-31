ГТРК "Самара" стала триумфатором престижного конкурса "Мир Права"

31 Июль 2020 2020-07-31T10:27:03+03:00

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Документальный Фильм ГТРК "Самара" "Русская трагедия" завоевал главный приз Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ "Мир права", итоги которого подвели 24 июля в Саратове.

Финал конкурса прошел в онлайн режиме из-за коронавирусных ограничений. Однако это не помешало устроить волнительную церемонию награждения в формате видеоконференции.

В этом году 390 участников из 76 регионов России прислали на конкурс 1950 работ. Лучшей признана документальная лента ГТРК " Самара", посвященная трагическим и загадочным событиям, произошедшим в 1999 году, когда страшный пожар уничтожил здание областного УВД. История тесно переплетается с мировой премьерой оперы "Русская трагедия", которая состоялась в те же, наполненные драматичными событиями дни.

Вердикт жюри, ставший триумфальным для ГТРК "Самара" огласил заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.

Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права» — одно из наиболее значимых и престижных мероприятий в сфере телевидения, правовой и гражданской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU