Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области 31 июля
В оперативном штабе Самарской области раскрыли подробности гибели двоих пациентов, у которых был COVID-19. Как выяснилось, новыми жертвами коронавируса стали мужчины, одному из которых было 49 лет, а второму — 66 лет.
- За последние сутки скончались двое мужчин. Оба страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 2,79, по стране — 9,56. Коэффициент летальности тоже меньше, чем по стране, - 1,3, - рассказали в оперштабе.
Отметим, что общее число пациентов, которые не смогли побороть коронавирус, в Самарской области достигло 89 человек. Общее число заболевших постепенно приближается к отметке в семь тысяч — 6840. Увеличивается и количество выздоровевших — 4980.
ИСТОЧНИК KP.RU
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