Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области 31 июля

31 Июль 2020 2020-07-31T13:08:29+03:00

В Самарской области от коронавируса умерли уже 89 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В оперативном штабе Самарской области раскрыли подробности гибели двоих пациентов, у которых был COVID-19. Как выяснилось, новыми жертвами коронавируса стали мужчины, одному из которых было 49 лет, а второму — 66 лет.

- За последние сутки скончались двое мужчин. Оба страдали заболеванием сердечно-сосудистой системы. Показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 2,79, по стране — 9,56. Коэффициент летальности тоже меньше, чем по стране, - 1,3, - рассказали в оперштабе.

Отметим, что общее число пациентов, которые не смогли побороть коронавирус, в Самарской области достигло 89 человек. Общее число заболевших постепенно приближается к отметке в семь тысяч — 6840. Увеличивается и количество выздоровевших — 4980.

ИСТОЧНИК KP.RU