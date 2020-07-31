2020-07-31T13:50:31+03:00
Общество

В Самаре цирк отремонтируют, чтобы он был не хуже нового Дворца спорта

Об этом журналисту КП-Самара рассказали директор Росгосцирка
Вера ЦЫГАНКОВА
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В Самаре цирк нуждается в реконструкцииВ Самаре цирк нуждается в реконструкции
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Цирк в Самаре планируют капитально отремонтировать. Как рассказал директор Росгоссцирка, это одна из первейших задач, ведь сегодня рядом строят новый ледовый дворец и здание цирка ни в чем не должно ему уступать.

- Для нас отрадно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о реконструкции пяти цирков по федеральному проекту министерства культурыРоссии. Только на днях разговаривали с министром культуры Самарской области, будем ремонтировать цирк в Самаре, он требует этого, и мы хотим, чтобы цирк был на уровне ледового дворца, который строят рядом. Самарский цирк мы будем финансировать отдельно, не все цирки войдут в федеральную программу, за счет субсидий будем делать реконструкцию, - отметил Владимир Шемякин.

Напомним, что именно с самарского цирка в этом году начнется акция памяти солнечного клоуна Олега Попова, чьим именем назван цирк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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