В самарском парке Гагарина деревья закатали в асфальт

31 Июль 2020 2020-07-31T13:58:24+03:00

Такое «благоустройство» не понравилось ни жителям, ни главе города

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Работы в парке имени Юрия Гагарина продолжают вызывать много недовольства у жителей Самары. Сначала горожанам не понравилось, что там решили строить новую картинг-трассу рядом с детской и спортивной площадками, а теперь их возмутило то, как выполняется стройка. Недавно рабочие закатали в асфальт деревья.

- Что происходит с парком? Писали и утверждали, что зелень останется и ничего трогать не будут. Деревья замурованы! - негодует в твиттере одна из самарчанок.

Ситуация возмутила и главу города Елену Лапушкину, она потребовала ответа от МАУ «Парки Самары»: «Что за подход к благоустройству? Прошу разъяснить».

В учреждении, которое заведует парками областной столицы, ответили, что работы выполняет владелец прошлой картинг-трассы. Также они пообещали привести эту территорию в порядок. Недавно представители МАУ «Парки Самары» опубликовали фотографии, где видно, что деревья освободили от «оков» асфальта и бетона.

В "Парках Самары" отчитались об "освобождении" деревьевФото: Twitter.com

ИСТОЧНИК KP.RU