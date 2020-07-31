В самарском парке Гагарина деревья закатали в асфальт
Работы в парке имени Юрия Гагарина продолжают вызывать много недовольства у жителей Самары. Сначала горожанам не понравилось, что там решили строить новую картинг-трассу рядом с детской и спортивной площадками, а теперь их возмутило то, как выполняется стройка. Недавно рабочие закатали в асфальт деревья.
- Что происходит с парком? Писали и утверждали, что зелень останется и ничего трогать не будут. Деревья замурованы! - негодует в твиттере одна из самарчанок.
Ситуация возмутила и главу города Елену Лапушкину, она потребовала ответа от МАУ «Парки Самары»: «Что за подход к благоустройству? Прошу разъяснить».
В учреждении, которое заведует парками областной столицы, ответили, что работы выполняет владелец прошлой картинг-трассы. Также они пообещали привести эту территорию в порядок. Недавно представители МАУ «Парки Самары» опубликовали фотографии, где видно, что деревья освободили от «оков» асфальта и бетона.
В "Парках Самары" отчитались об "освобождении" деревьевФото: Twitter.com
ИСТОЧНИК KP.RU