"Крылья Советов" поддержали фаната, которого отлучили от футбола из-за снятой маски
В футбольном клубе "Крылья Советов" отреагировали на ситуацию с болельщиком Дмитрием Мартыновым. Напомним, что заводящий трибун получил запрет на посещение спортивных мероприятий на полтора года и штраф в 10 тысяч за снятую на "Самара Арене" маску.
- Дмитрий Мартынов является активным болельщиком "Крыльев" на протяжении многих лет. За всё это время не раз принимал участие в организации различных мероприятий и средств активной поддержки клуба как на выездных, так и на домашних матчах, - говорят в пресс-службе "КС".
В команде считают, что любое правонарушение на стадионе и за его пределами - недопустимо. В то же время, по мнению представителей "КС", Дмитрию вынесли чрезмерно строгое наказание. "Крылья" поддержат болельщика при рассмотрении его апелляции на решение Кировского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU