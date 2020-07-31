2020-07-31T14:11:51+03:00
Спорт

"Крылья Советов" поддержали фаната, которого отлучили от футбола из-за снятой маски

В клубе считают, что Дмитрий Мартынова наказали слишком строго
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Дмитрий Мартынов давно болеет за "Крылья"Дмитрий Мартынов давно болеет за "Крылья"Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В футбольном клубе "Крылья Советов" отреагировали на ситуацию с болельщиком Дмитрием Мартыновым. Напомним, что заводящий трибун получил запрет на посещение спортивных мероприятий на полтора года и штраф в 10 тысяч за снятую на "Самара Арене" маску.

- Дмитрий Мартынов является активным болельщиком "Крыльев" на протяжении многих лет. За всё это время не раз принимал участие в организации различных мероприятий и средств активной поддержки клуба как на выездных, так и на домашних матчах, - говорят в пресс-службе "КС".

В команде считают, что любое правонарушение на стадионе и за его пределами - недопустимо. В то же время, по мнению представителей "КС", Дмитрию вынесли чрезмерно строгое наказание. "Крылья" поддержат болельщика при рассмотрении его апелляции на решение Кировского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области предложили устанавливать возле новых ЖК бункеры для строительного мусора
Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах
В Самарской области 18-летний водитель без прав опрокинулся на легковушке в кювет и погиб
"Крылья Советов" поддержали фаната, которого отлучили от футбола из-за снятой маски
«Крылья Советов» назвали игроков, которые покинули команду перед матчем с «Балтикой»
В самарском парке Гагарина деревья закатали в асфальт
В Самаре цирк отремонтируют, чтобы он был не хуже нового Дворца спорта
В Самарской области от коронавируса вылечились еще 132 пациента
В Самаре увеличат количество автобусов на маршруте № 63
В Самаре обсудили стратегию развития Промышленного района
Стало известно, кто умер от коронавируса в Самарской области 31 июля
Как и где заразились коронавирусом еще 43 жителя Самарской области
В Самаре отменили «Метафест - 2020»
На речной переправе «Самара — Рождествено» увеличат число рейсов
«Торпедо» объявило о подписании экс-вратаря «Крыльев Советов» Евгения Конюхова
В Тольятти парень с друзьями устроил гонки на угнанной машине и размахивал ножом перед полицейским
43 заболевших и две смерти: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 31 июля
Экс-форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев номинирован на звание лучшего игрока сезона РПЛ
ГТРК "Самара" стала триумфатором престижного конкурса "Мир Права"
В Похвистнево снесли незаконный сарай во дворе многоквартирного дома
Небо упало на землю: в пятницу Самару накрыло ливнем с громовыми раскатами
В Самаре автомобиль после ДТП снес бетонный столб