2020-07-31T14:20:16+03:00
Общество

Самарским предпринимателям окажут помощь в размещении продукции на маркетплейсах

Услуга размещения продукции на маркетплейсах ориентирована на предпринимателей, зарегистрированных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
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Для продавца это новая точка ростаДля продавца это новая точка роста
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Центр «Мой Бизнес» Самарской области предлагает новый вид поддержки предпринимателей — содействие в размещении продукции на маркетплейсах (OZON, Wildberries, «Беру!» и др.).

В услугу входит финансирование до 70% стоимости выхода на маркетплейсы и всесторонняя комплексная поддержка.

Для покупателя маркетплейс — это большой интернет-магазин, работающий по всей России и миру, который дает возможность выбрать более подходящий товар, более выгодную цену у поставщика и комфортные условия доставки.

Для продавца — это:

- новая точка роста

- доступ к огромной аудитории маркетплейса

- исключение себя из процесса продаж и их сопровождения

- сокращение маркетинговых и рекламных затрат

- расширение рынка сбыта

Услуга размещения продукции на маркетплейсах ориентирована на предпринимателей, зарегистрированных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Торговля на маркеплейсах может стать для бизнесменов одним из самых оперативных способов реанимировать свои продажи. Владельцам розничных торговыхй точек или небольшого интернет-магазина, который перестал приносить доход, онлайн-площадка поможет получить первые деньги от 2 до 4 недель.

В услугу входит:

- Регистрация аккаунта (Wildberries, Ozon, Беру, Aliexpress, Goods, СДЭК Маркет)

- Анализ и подбор вашего ассортимента

- Создание товарных карточек

- Профессиональная фотосъёмка

- Подключение к ЭДО

- Подготовка первичной поставки

- Обработка, упаковка и маркировка товара

- Отгрузка товара на склады маркетплейсов

- Первичные настройки цен, скидок и акций

- Персональный менеджер

- Получение услуги

Для получения подробной информации необходимо подать заявку на сайте https://mybiz63.ru/services/razmeshchenie-produktsii-na-marketpleysakh или обратиться к специалисту по телефону: 8 (927) 766-11-55.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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