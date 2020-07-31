В Самаре из-за перекрытия улицы Фрунзе автобусы и трамваи пустят в объезд
В Самаре в ночь на субботу, 1 августа, перекроют движение по улице Фрунзе на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого. Из-за этого несколько автобусов и трамваев изменят схему своего движения.
- Проезд по улице Фрунзе будет закрыт с 00:00 1 августа до окончания аварийно-восстановительных работ, которые будет проводить компания «РКС-Самара» в районе дома № 124а, - сообщили в департаменте транспорта города.
В объезд будут курсировать следующие маршруты: автобусы №№ 34, 92, 207 и 226 — в обоих направлениях по улицам Красноармейской, Куйбышева и далее по своим схемам движения; трамваи №№ 3, 15, 16, 20 — по улице Галактионовской.
ИСТОЧНИК KP.RU