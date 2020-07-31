В Самаре из-за перекрытия улицы Фрунзе автобусы и трамваи пустят в объезд

31 Июль 2020 2020-07-31T15:22:40+03:00

Движение по улице Фрунзе будет закрыто как для личного, так и для общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для проезда будет закрыт участок от Красноармейской до Льва Толстого

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В Самаре в ночь на субботу, 1 августа, перекроют движение по улице Фрунзе на участке от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого. Из-за этого несколько автобусов и трамваев изменят схему своего движения.

- Проезд по улице Фрунзе будет закрыт с 00:00 1 августа до окончания аварийно-восстановительных работ, которые будет проводить компания «РКС-Самара» в районе дома № 124а, - сообщили в департаменте транспорта города.

В объезд будут курсировать следующие маршруты: автобусы №№ 34, 92, 207 и 226 — в обоих направлениях по улицам Красноармейской, Куйбышева и далее по своим схемам движения; трамваи №№ 3, 15, 16, 20 — по улице Галактионовской.

ИСТОЧНИК KP.RU