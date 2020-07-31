В Самаре с горожанами обсудят законность строительства картинг-трассы в парке Гагарина
Жителей Самары зовут на встречу в парк имени Юрия Гагарина, которая будет посвящена строительству новой картинг-трассы. Напомним, эта тема вызвала много недовольства у местных жителей — работы идут рядом с детской и спортивной площадками, да еще и деревья взяли и закатали в асфальт.
- Во время работ строительная организация допустила нарушения. Они будут устранены силами этой компании до 3 августа. После этого на территории картинг-трассы пройдет собрание с участием общественности, картинг-школы, администрации Промышленного района и администрации Самары, - написали в твиттере представители МАУ «Парки Самары».
В ведомстве отмечают, что на встрече руководство картинг-школы предоставит все документы, которые подтверждают законность проводимых работ. Ознакомиться с проектом по переносу картинг-трассы можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU