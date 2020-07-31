2020-07-31T15:40:48+03:00
Общество

В Самаре с горожанами обсудят законность строительства картинг-трассы в парке Гагарина

Общественности обещают показать все документы на выполняемые работы
Анастасия ФИЛАТОВА
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При строительстве новой картинг-трассы в парке Гагарина допустили нарушения / Фото: vk.com/carting_clubПри строительстве новой картинг-трассы в парке Гагарина допустили нарушения / Фото: vk.com/carting_club
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Жителей Самары зовут на встречу в парк имени Юрия Гагарина, которая будет посвящена строительству новой картинг-трассы. Напомним, эта тема вызвала много недовольства у местных жителей — работы идут рядом с детской и спортивной площадками, да еще и деревья взяли и закатали в асфальт.

- Во время работ строительная организация допустила нарушения. Они будут устранены силами этой компании до 3 августа. После этого на территории картинг-трассы пройдет собрание с участием общественности, картинг-школы, администрации Промышленного района и администрации Самары, - написали в твиттере представители МАУ «Парки Самары».

В ведомстве отмечают, что на встрече руководство картинг-школы предоставит все документы, которые подтверждают законность проводимых работ. Ознакомиться с проектом по переносу картинг-трассы можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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