2020-07-31T15:57:25+03:00
Общество

Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за грозы, шквалистого ветра и ливня

Стихии будут бушевать ночью и днем 1 августа
Анастасия ФИЛАТОВА
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В выходные самарцев ждет дождливая и ветреная погодаВ выходные самарцев ждет дождливая и ветреная погодаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Погода в конце этой недели решила удивить жителей Самарской области своей переменчивостью. Еще в четверг, 30 июля, вовсю светило солнце и было жарко, а сегодня, 31 июля, на регион неожиданно обрушились сильный дождь и ливень. Стихия будет бушевать и в субботу, 1 августа. Из-за этого в губернии объявили желтый уровень опасности.

- Ночью и днем 1 августа местами по Самарской области сохраняется гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 16-21 м/с. Днем местами ожидается сильный дождь 15-49 мм, на юго-востоке региона жара до 30 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей в непогоду не выходить из дома, закрыть все окна и двери. Также нужно подальше держаться от электропроводки. Если стихия застанет на улице, следует спрятаться в ближайшем здании. Машины сотрудники МЧС советуют поставить в гараж или припарковать их вдали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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