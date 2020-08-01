Предприниматели Самарской области смогут воспользоваться бесплатной услугой тендерного сопровождения бизнеса

1 Авг. 2020 2020-07-31T21:59:33+03:00

Участие в тендерах — один из удобных и эффективных способов поиска заказчиков, ведь в данном случае он уже принял решение о покупке

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Центр «Мой Бизнес» Самарской области предлагает предпринимателям региона бесплатную услугу «Тендерное сопровождение организации (для участия в торгах по 44 ФЗ)». Участие в госзакупках, а торги по 44 ФЗ как раз к ним и относятся, — имеет ряд преимуществ, которые значительно упрощают процедуру участия. Например, строгие условия проведения, определённые сроки оплаты и типовой набор информации и документов, которые необходимо предоставить в своей заявке. Тендерное сопровождение организации включает в себя:

- Полное сопровождение компании при участии в торгах: регистрацию, мониторинг площадок и подбор тендеров - Оформление документации и её подачу на ЭТП - Содействие в проведении торгов и подписании контрактов Услуга ориентирована на предпринимателей: — зарегистрированных в Едином реестре СМСП — не имеющих опыта участия в торгах или не имеющих в своём штате квалифицированных сотрудников по тендерам — имеющих опыт, но желающих добиться максимального результата при меньших затратах времени Что даст предпринимателю участие в тендерах: 1. Масштабирование рынка сбыта 2. Сделает более независимым от регулярности заказов 3. Позволит приобрести репутационные преимущества 4. Усилит конкурентоспособность Для получения подробной информации необходимо оставить заявку на сайте mybiz63.ru через кнопку «Запросить поддержку бизнеса» или обратиться к специалисту Фонда 8 (927) 770-50-09.

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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ИСТОЧНИК KP.RU