Полиция проводит проверку из-за самарца, который залез на провода светофора

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:47:33+03:00

После нее правоохранители решат, возбуждать дело или нет

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В Самаре полиция проводит проверку из-за молодого человека, который залез на столб светофора и уселся на провода. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Другими словами – решат, возбуждать дело или нет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, произошло это в ночь на субботу, 1 августа, на перекрестке улиц Киевской и Тухачевского. Парня с проводов снимали экстренные службы. Зачем молодой человек, которого в интернете прозвали самарским тарзаном, полез на столб, остается загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU