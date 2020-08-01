Полиция проводит проверку из-за самарца, который залез на провода светофора
После нее правоохранители решат, возбуждать дело или нет
Выходка молодого человека попала в сеть. Фото: instagram.com/samara.dtp.official
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В Самаре полиция проводит проверку из-за молодого человека, который залез на столб светофора и уселся на провода. По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Другими словами – решат, возбуждать дело или нет. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, произошло это в ночь на субботу, 1 августа, на перекрестке улиц Киевской и Тухачевского. Парня с проводов снимали экстренные службы. Зачем молодой человек, которого в интернете прозвали самарским тарзаном, полез на столб, остается загадкой.
ИСТОЧНИК KP.RU