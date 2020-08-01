«Крылья Советов» выразили соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью матери
«Крылья Советов» выразили соболезнования бывшему форварду самарцев Александру Соболеву в связи со смертью мамы.
- Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой! – написали «Крылья Советов» в своем официальном твиттере.
Также нападающего поддержал и его нынешний клуб – московский «Спартак».
- В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой! – говорится в сообщении «Спартака».
Напомним, Соболев перешел из «Крыльев» в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды. После красно-белые выкупили нападающего. В этом сезоне Александр номинирован на лучшего игрока РПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU