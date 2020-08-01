2020-08-01T15:19:11+03:00
Спорт

«Крылья Советов» выразили соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью матери

Также форварда поддержала и его нынешняя команда – «Спартак»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Соболев перешел из «Крыльев» в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Фото: ФК «Спартак» (Москва).Соболев перешел из «Крыльев» в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Фото: ФК «Спартак» (Москва).
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» выразили соболезнования бывшему форварду самарцев Александру Соболеву в связи со смертью мамы.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой! – написали «Крылья Советов» в своем официальном твиттере.

Также нападающего поддержал и его нынешний клуб – московский «Спартак».

- В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой! – говорится в сообщении «Спартака».

Напомним, Соболев перешел из «Крыльев» в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды. После красно-белые выкупили нападающего. В этом сезоне Александр номинирован на лучшего игрока РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Крылья Советов» представили форму на новый сезон
В Самарской области водитель «Нивы» подставился под фуру
Самарский зоопарк показал разговор оленей-маралов. Он напоминает мяуканье
«Крылья Советов» выразили соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью матери
Полиция проводит проверку из-за видео в СМИ, где самарец залез на провода светофора
От коронавируса в Самарской области скончался пожилой мужчина с заболеванием сердца
В Самаре снова не рекомендовали купаться на четырех пляжах
В Самарской области неопытный водитель сбил велосипедистку
«Акрон» арендовал Максима Елеева у ЦСКА и Никиту Гойло у «Зенита»
В Самаре тарзан забрался на провода светофора
43 заболевших и одна смерть: появилась новая статистика коронавируса в Самарской области на 1 августа
В Самаре «БМВ» сбила девочку на самокате
Строители моста через Сок в Самарской области готовятся ставить основания русловой сваи
Стали известны соперницы «Самары» на Кубке России по баскетболу среди женщин
Предприниматели Самарской области смогут воспользоваться бесплатной услугой тендерного сопровождения бизнеса