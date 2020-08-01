«Крылья Советов» выразили соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью матери

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:19:11+03:00

Соболев перешел из «Крыльев» в «Спартак» в зимнее трансферное окно. Фото: ФК «Спартак» (Москва).

Также форварда поддержала и его нынешняя команда – «Спартак»

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«Крылья Советов» выразили соболезнования бывшему форварду самарцев Александру Соболеву в связи со смертью мамы.

- Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие соболезнования Александру Соболеву в связи со скоропостижной смертью матери. Саша, держись, мы с тобой! – написали «Крылья Советов» в своем официальном твиттере.

Также нападающего поддержал и его нынешний клуб – московский «Спартак».

- В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева. Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой! – говорится в сообщении «Спартака».

Напомним, Соболев перешел из «Крыльев» в «Спартак» в зимнее трансферное окно на правах аренды. После красно-белые выкупили нападающего. В этом сезоне Александр номинирован на лучшего игрока РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU