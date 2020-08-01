«Крылья Советов» представили форму на новый сезон

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:09:40+03:00

В такой форме «Крылья» выступят в новом сезоне ФНЛ. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Оба комплекта выполнены в традиционных цветах: домашний – в голубом и синем, выездной – в белом

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» представили форму на сезона 2020/2021, который самарцы проведут в ФНЛ. Домашний комплект представляет собой голубые футболки и темно-синие шорты, выездной – белые футболки и шорты. На обоих едва различимый геометрический узор. Вратарская форма выполнена в желтом цвете с розовыми вставками.

- Форма Puma создаётся по особой современной технологии, соответствующей самым высоким требованиям - с использованием «дышащего» жаккарда, который в комбинации с облегающим кроем в точности соответствует требованиям самых лучших игроков. Благодаря этому внешняя сторона футболок, а также их рукава имеют высокий уровень воздухопроницаемости, - говорится в сообщении «КС».

В продажу новая форма поступит со 2 августа. Купить ее можно будет в этот день в точках продаж на стадионе «Самара Арена», а также на официальном сайте клуба.

Напомним, сезон дня «Крыльев» начнется 2 августа на «Самара Арене» матчем с калининградской «Балтикой». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по местному времени.

Вчера новую форму показал и другой клуб из Самарской области, который также выступит в ФНЛ, тольяттинский «Акрон».

"Крылья Советов" показали форму на сезон 2020-2021.«Крылья Советов» и PUMA представляют форму самарской команды на сезон 2020/21.

ИСТОЧНИК KP.RU