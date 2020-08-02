"Десантник - это состояние бесстрашной души": Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем ВДВ

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:50:59+03:00

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В Самарской области- как и во всей стране - отмечают день ВДВ. В регионе праздничные мероприятия стартовали автопробегом с профессиональными песнями. А в 10 часов цветы возложили к памятнику участникам необъявленных войн на Мичурина.

Поздравил бравых десантников с 90-летием со дня создания ВДВ и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Десантник - это не только выкованный суровыми испытаниями мужской характер, не только форма, которую мечтают примерить мальчишки. Прежде всего - это состояние души, бесстрашной, устремленной к небу, беззаветно преданной Отчизне, - отметил он в своем поздравительном слове. Также он отметил роль представителей ВДВ в военно-патриотическом воспитании молодежи, подготовке призывников к службе в армии.

- Искренне благодарю за тот пример, который вы подаете молодежи своими поступками, - подчеркнул Азаров.

А накануне дня ВДВ самарчанки поздравили бравых десантников, устроив фотосессию около фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU