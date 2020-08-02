2020-08-02T10:50:59+03:00
Общество

"Десантник - это состояние бесстрашной души": Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем ВДВ

Торжественные мероприятия уже начались в столице региона
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
Десантники отмечают свой праздник в СамареДесантники отмечают свой праздник в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области- как и во всей стране - отмечают день ВДВ. В регионе праздничные мероприятия стартовали автопробегом с профессиональными песнями. А в 10 часов цветы возложили к памятнику участникам необъявленных войн на Мичурина.

Поздравил бравых десантников с 90-летием со дня создания ВДВ и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Десантник - это не только выкованный суровыми испытаниями мужской характер, не только форма, которую мечтают примерить мальчишки. Прежде всего - это состояние души, бесстрашной, устремленной к небу, беззаветно преданной Отчизне, - отметил он в своем поздравительном слове. Также он отметил роль представителей ВДВ в военно-патриотическом воспитании молодежи, подготовке призывников к службе в армии.

- Искренне благодарю за тот пример, который вы подаете молодежи своими поступками, - подчеркнул Азаров.

А накануне дня ВДВ самарчанки поздравили бравых десантников, устроив фотосессию около фонтанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Синоптики рассказали о возвращении жары в Самару
«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу
Врачи рассказали, кого еще не удалось спасти от коронавируса в Самаре
Пожар на Чернореченской в Самаре 2 августа разгорелся на 100 кв.м.
В Самарской области в столкновении двух Лад пострадали двое детей и подросток
На игру "Крылья Советов" - "Балтика" отправят двести врачей
В Самаре автоледи отправила в больницу пешехода, спешившего на трамвай
Контактных стало больше: как заболели COVID еще 47 человек 2 августа в Самарской области
Мужчина утонул в реке, это уже 44-ая жертва в Самарской области
Полиция выяснила судьбу телефона, таинственно пропавшего из магазина в Новокуйбышевске
В Самарской области опять выросло число заболевших за сутки, есть и смерть
"Десантник - это состояние бесстрашной души": Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем ВДВ