2020-08-02T19:36:38+03:00
Общество

52 квартиры в Самаре купят для жителей ветхих домов

Торги назначены на 12 августа
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
Поделиться:
В Самаре поищут квартиры переселенцам из ветхого жильяВ Самаре поищут квартиры переселенцам из ветхого жилья
Изменить размер текста:

В Самаре через торги купят 52 новые квартиры для обитателей ветхих и аварийных домов, предназначенных к сносу. Всего на это выделяется 130 миллионов рублей из бюджета региона и города, а также частично из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Соответствующие лоты появились на сайте госзакупок.

Аукционы пройдут 12 августа. Среди запланированных к приобретению по 24 однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также три трехкомнатные - для тех, у кого в жилье прописано много разнополых членов семьи.

Требования к новым квартирам не слишком строгие: они должны быть построены в 2019 году, иметь чистовую отделку, соответствовать по площади требованиям закона. Однушки должны быть не больше 38 кв.м., двушки - до 53 кв.м.

Квартиры городу застройщик, который выиграет в торгах, должен передать уже до 30 сентября.

Ранее КП-Самара сообщала список домов, предназначенных к сносу и расселению в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура проверит обстоятельства страшного ДТП с пятью погибшими в Безенчукском районе
"Крылья Советов" не смогли одолеть "Балтику" в первой игре нового сезона в ФНЛ
52 квартиры в Самаре купят для жителей ветхих домов
10-летний ребенок погиб в лобовом столкновении авто в Безенчукском районе
Синоптики рассказали о возвращении жары в Самару
«Динамо-Самара» уступило «Тюмени» в серии пенальти во втором матче четвертьфинала ЧР по мини-футболу
Врачи рассказали, кого еще не удалось спасти от коронавируса в Самаре
Пожар на Чернореченской в Самаре 2 августа разгорелся на 100 кв.м.
В Самарской области в столкновении двух Лад пострадали двое детей и подросток
На игру "Крылья Советов" - "Балтика" отправят двести врачей
В Самаре автоледи отправила в больницу пешехода, спешившего на трамвай
Контактных стало больше: как заболели COVID еще 47 человек 2 августа в Самарской области
Мужчина утонул в реке, это уже 44-ая жертва в Самарской области
Полиция выяснила судьбу телефона, таинственно пропавшего из магазина в Новокуйбышевске
В Самарской области опять выросло число заболевших за сутки, есть и смерть
"Десантник - это состояние бесстрашной души": Дмитрий Азаров поздравил самарцев с днем ВДВ