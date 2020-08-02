52 квартиры в Самаре купят для жителей ветхих домов

2 Авг. 2020 2020-08-02T19:36:38+03:00

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В Самаре через торги купят 52 новые квартиры для обитателей ветхих и аварийных домов, предназначенных к сносу. Всего на это выделяется 130 миллионов рублей из бюджета региона и города, а также частично из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Соответствующие лоты появились на сайте госзакупок.

Аукционы пройдут 12 августа. Среди запланированных к приобретению по 24 однокомнатные и двухкомнатные квартиры, а также три трехкомнатные - для тех, у кого в жилье прописано много разнополых членов семьи.

Требования к новым квартирам не слишком строгие: они должны быть построены в 2019 году, иметь чистовую отделку, соответствовать по площади требованиям закона. Однушки должны быть не больше 38 кв.м., двушки - до 53 кв.м.

Квартиры городу застройщик, который выиграет в торгах, должен передать уже до 30 сентября.

Ранее КП-Самара сообщала список домов, предназначенных к сносу и расселению в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU