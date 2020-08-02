Прокуратура проверит обстоятельства страшного ДТП с пятью погибшими в Безенчукском районе

2 Авг. 2020 2020-08-02T20:45:52+03:00

Ведомство намерено проследить за тем, как на участке трассы соблюдается законодательство о безопасности движения

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Прокуратура проверит обстоятельства ДТП в Безенчукском районе Самарской области. Здесь около 16.00 2 августа лоб в лоб столкнулись Лада Веста и БМВ 7 серии. В отечественно легковушке ехала семья с двумя детьми - погибли оба родителя и дети 5 и 10 лет. В иномарке ехали двое, по дороге в больницу умер пострадавший, 19-летний солдат-срочник. Что произошло, кто виноват в таком жестоком столкновении, будут выяснять правоохранительные органы.

- Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Безенчукского района Сергей Фридинский, - сообщили в областной прокуратуре.

На этом участке "отпускной"трассы очень оживленное движение, много легковушек и фур, часто случаются аварии именно в летний период. Предстоит выяснить, был ли замешан в ДТП кто-то третий, кто пошел на обгон.

Выжил в ДТП только 25-летний водитель БМВ, его также отвезли в чапаевскую больницу. За рулем Весты был мужчина 37 лет с большим стажем вождения.

Машины в аварии пострадали настолько сильно, что людей приходилось вырезать из груды металла с помощью специального инструмента, сообщает ГУ МЧС РФ по Самарской области. Также транспортные средства пришлось обесточивать и стабилизировать, привлекались и пожарные подразделения - одна машина и четыре человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU