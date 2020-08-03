На месте стадиона «Торпедо» в Тольятти могут построить современную арену на 10-12 тысяч мест

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:42:33+03:00

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Футбольный клуб «Акрон» может построить в Тольятти новый стадион. Он может появиться на месте стадиона «Торпедо» в Автозаводском районе и будет рассчитан на 10-12 тысяч мест. Об этом в интервью «Самарскому обозрению» рассказал владелец «Акрона» Павел Морозов.

- По «Торпедо» ведем переговоры с мэрией Тольятти о заключении концессионного соглашения на 49 лет и полной реконструкции объекта. Хотим снести старый стадион и на его месте построить современную арену на 10-12 тысяч человек, - сказал Морозов.

По его словам, на строительство стадиона уйдет до трех лет. В клубе уже начали проектировать спортивный объект и надеялись получить разрешение на строительство, однако карантин спутал все планы.

- Если в дальнейшем препятствий и бюрократических проволочек не случится, то мы будем готовы приступить к строительству нового стадиона уже в марте 2021 года, - уточнил Павел Морозов.

Напомним, домашние матчи в ФНЛ тольяттинский «Акрон» будет проводить на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, на реконструкцию которого клуб потратил примерно 20 млн рублей. Однако ремонт на «Кристалле» еще не закончен, и первую домашнюю игру в ФНЛ тольяттинцы проведут на «Самара Арене».

ИСТОЧНИК KP.RU