2020-08-03T19:34:39+03:00
Общество

В Самаре оценят распространенность вирусов гриппа и COVID среди продавцов и кондукторов

Наш регион станет одним из 17 в РФ, где постараются выявить особенности развития эпидемпроцесса
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Роспотребнадзор хочет понять, как распространяются вирусыРоспотребнадзор хочет понять, как распространяются вирусы
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В Самарской области проведут исследование среди представителей профессий, которые чаще всего контактируют с людьми. Наш регион стал одним из 17 регионов РФ, где пройдет подобное тестирование. Его участниками станут представители 5 возрастных групп и продавцы, кассиры, кондукторы, проводники, работники служб досмотра в аэропортах.

Цель исследования - понять, как распространены вирусы ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период. Проект организует Роспотребнадзор. Задача - выявить особенности эпидпроцесса в стране в целом и в регионе и правильно спланировать мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ и нового коронавируса.

Напомним, что сегодня зарегистрировано уже 6975 зараженных коронавирусом в Самарской области, более пяти тысяч уже выздоровели, 94 человека умерли. В регионе пока ситуация стабильная, будет ли вторая волна коронавируса, никто точно сказать не может. Однако жителей все же просят быть максимально осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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