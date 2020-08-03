В Самаре оценят распространенность вирусов гриппа и COVID среди продавцов и кондукторов

3 Авг. 2020 2020-08-03T19:34:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области проведут исследование среди представителей профессий, которые чаще всего контактируют с людьми. Наш регион стал одним из 17 регионов РФ, где пройдет подобное тестирование. Его участниками станут представители 5 возрастных групп и продавцы, кассиры, кондукторы, проводники, работники служб досмотра в аэропортах.

Цель исследования - понять, как распространены вирусы ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэпидемический период. Проект организует Роспотребнадзор. Задача - выявить особенности эпидпроцесса в стране в целом и в регионе и правильно спланировать мероприятия по профилактике гриппа, ОРВИ и нового коронавируса.

Напомним, что сегодня зарегистрировано уже 6975 зараженных коронавирусом в Самарской области, более пяти тысяч уже выздоровели, 94 человека умерли. В регионе пока ситуация стабильная, будет ли вторая волна коронавируса, никто точно сказать не может. Однако жителей все же просят быть максимально осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU