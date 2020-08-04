В Самаре задержали двух полицейских за помощь продавцу алкоголя

4 Авг. 2020 2020-08-04T00:11:54+03:00

По версии следствия, за взятку мужчины не привлекали его к ответственности за отсутствие лицензий

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В Самаре задержали двух сотрудников полиции. Они работали в отделе экономической безопасности в Промышленном районе. По долгу службы они должны были противодействовать коррупции и не давать бизнесменам работать незаконно. Но что-то пошло не так. Сейчас следователи обвиняют начальника отдела и старшего оперуполномоченного во взятке в размере 380 тыс рублей по предварительному сговору.

По версии следствия, мужчины попросили у местного предпринимателя денег за то, что они закроют глаза и не будут препятствовать ему торговать алкоголем без лицензий и разрешительных документов. Деньги они получали ежемесячно по 40 тыс рублей.

Сейчас один подозреваемый под домашним арестом, второго задержали. В полиции сейчас проводят служебную проверку, чтобы выяснить, кто еще мог знать о сговоре. Руководству дискредитировавших себя полицейских тоже грозит наказание. Самих же нарушителей из органов должны уволить.

Все проверки продолжаются, уголовное дело предстоит расследовать. Потом оно будет передано в суд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/794110" frameborder="0"></iframe> В Самаре за взятку задержали полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU