В Самаре энергетики ликвидируют повреждение на улице Льва Толстого

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:52:25+03:00

В Самаре устранили повреждение на перкрестке Льва Толстого и Молодогвардейской

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В Самаре энергетики разбираются с повреждением теплосети на перекрестке улиц Молодогвардейской и Льва Толстого. Вечером 3 августа здесь произошла утечка воды после того, как стартовали гидравлические испытания, которые в целом для этого и предназначены: найти слабые места старых труб.

- Для устранения дефекта энергетики краткосрочно прекратили подачу ГВС, откачали воду из тепловой камеры. Изношенный участок трубопровода заменен, - объяснили в ПТС.

На время работ жителей отключили от горячего водоснабжения, подача воды возобновится уже до 12.00 4 августа. Подобные работы связаны с подготовкой к отопительному сезону, гидравлические испытания помогают найти слабые места на сетях и подготовить коммуникации к зиме.

ИСТОЧНИК KP.RU