В Самаре энергетики ликвидируют повреждение на улице Льва Толстого
В Самаре энергетики разбираются с повреждением теплосети на перекрестке улиц Молодогвардейской и Льва Толстого. Вечером 3 августа здесь произошла утечка воды после того, как стартовали гидравлические испытания, которые в целом для этого и предназначены: найти слабые места старых труб.
- Для устранения дефекта энергетики краткосрочно прекратили подачу ГВС, откачали воду из тепловой камеры. Изношенный участок трубопровода заменен, - объяснили в ПТС.
На время работ жителей отключили от горячего водоснабжения, подача воды возобновится уже до 12.00 4 августа. Подобные работы связаны с подготовкой к отопительному сезону, гидравлические испытания помогают найти слабые места на сетях и подготовить коммуникации к зиме.
ИСТОЧНИК KP.RU