В Самаре после отмены маршрута № 48к увеличат количество автобусов № 48д

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:32:22+03:00

Об этом сообщили в департаменте транспорта города

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Представители департамента транспорта Самары прокомментировали новость об отмене автобуса № 48к. В официальном аккаунте ведомства в твиттере опубликовано сообщение, в котором говорится, что будет увеличено количество автобусов № 48д.

- При отмене маршрута № 48к будет увеличено количество подвижного состава на маршруте № 48д, который полностью дублирует 48к, - сообщили в дептрансе.

Ранее городские власти посчитали, что автобус № 48к, следующий по маршруту от площади Революции до 116 километра, самарцам не нужен, так как перевозчик заявил, что он дублируется с троллейбусом № 6, где стоимость проезда меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU