2020-08-04T19:36:55+03:00
Спорт

Новым спортивным директором "Крыльев Советов" стал экс-нападающий клуба Сергей Корниленко

Виталий Шашков и Геннадий Голубин отправлены в отставку
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
По мнению губернатора, Корниленко готов к новой работеПо мнению губернатора, Корниленко готов к новой работеФото: соцсети
Изменить размер текста:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 4 августа, провел совещание по поводу дальнейшей судьбы футбольного клуба "Крылья Советов". По итогам встречи в руководстве команды произошли кадровые перестановки - в отставку отправлены генеральный директор "КС" Виталий Шашков и начальник селекционного отдела Геннадий Голубин. Новым спортивным директором назначен экс-нападающий "Крыльев" - Сергей Корниленко.

- Я считаю, что он готов. Он является и символом и патриотом клуба. Он сегодня лицензированный тренер. Даже в сегодняшнем выступлении чувствовалось, насколько он переживает за клуб, - заявил глава региона.

Напомним, Азаров также обратил внимание на то, чтобы в стане зелено-бело-синих было больше своих воспитанников. Для этого нужно поменять вектор развития клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым спортивным директором "Крыльев Советов" стал экс-нападающий клуба Сергей Корниленко
"Крылья Советов" до пятницы будут готовиться в Самаре к матчу 2 тура ФНЛ
В Самарской области на закрытой границе с Казахстаном произошла стычка между мигрантами и правоохранителями
Дмитрий Азаров – о «Крыльях Советов»: «Мы не столичный клуб, мы обязаны основываться на местных ребятах»
Под Самарой машина популярной службы такси перевернулась на крышу
Сильный ветер повалил стенды фотовыставки у фонтанов на Осипенко
В Тольятти на руководство управляющей компании возбудили уголовное дело из-за долга за тепло
«Крылья Советов» выставили на продажу четырех легионеров: Антона, Хади, Радонича и Поповича
В Самару идут жара и ураганный ветер
В Самаре расчетный тариф на перевозку пассажиров в метро вырастет в полтора раза
В селе Кинельского района благоустроили сквер с многофункциональной спортплощадкой
Самара попала в список городов, в которых женщины часто домогаются до мужчин
В Самаре после реконструкции открылся музей Куйбышевской железной дороги
В АВТОВАЗе назвали самые продаваемые модели LADA в июле 2020 года
Власти Самары разрешили продолжать строительство картинга в парке Гагарина
Проверил и наградил: в Самару приехал командующий войсками Росгвардии в Приволжском округе
Стало известно, о чем чаще всего спрашивают самарцы у Дмитрия Азарова
Стало известно, где и как заболели новые пациенты с коронавирусом в Самарской области
В Самаре от коронавируса умерла совсем молодая женщина
В Самаре после отмены маршрута № 48к увеличат количество автобусов № 48д
В Самаре ураганный ветер повалил деревья на дорогу