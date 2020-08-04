Новым спортивным директором "Крыльев Советов" стал экс-нападающий клуба Сергей Корниленко

4 Авг. 2020 2020-08-04T19:36:55+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня, 4 августа, провел совещание по поводу дальнейшей судьбы футбольного клуба "Крылья Советов". По итогам встречи в руководстве команды произошли кадровые перестановки - в отставку отправлены генеральный директор "КС" Виталий Шашков и начальник селекционного отдела Геннадий Голубин. Новым спортивным директором назначен экс-нападающий "Крыльев" - Сергей Корниленко.

- Я считаю, что он готов. Он является и символом и патриотом клуба. Он сегодня лицензированный тренер. Даже в сегодняшнем выступлении чувствовалось, насколько он переживает за клуб, - заявил глава региона.

Напомним, Азаров также обратил внимание на то, чтобы в стане зелено-бело-синих было больше своих воспитанников. Для этого нужно поменять вектор развития клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU